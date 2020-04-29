الشرطة السعودية تلقي القبض على "نصاب" لقاح كورونا

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وكالات- الدويني فولي

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لقاح

أفادت وسائل إعلام سعودية، بأن الشرطة ألقت القبض على أجنبي مقيم بشكل غير شرعي في المملكة، زعم أنه تمكن من ابتكار لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بهدف كسب المال.
وقالت شرطة منطقة الرياض في بيان اليوم، إنه تم إلقاء القبض على مقيم في وادي الدواسر مخالف لنظام الإقامة بعدما انتحل صفة "ممارس صحي" وادعى تمكنه من ابتكار لقاح ضد فيروس كورونا.


وذكر متحدث باسم الشرطة، أن المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال، أسفرت عن تمكن شرطة محافظة وادي الدواسر من القبض على متهم باكستاني الجنسية، في العقد الخامس من العمر، مخالف لنظام الإقامة.


وأكد أن هذا الشخص: "انتحل صفة ممارس صحي وادعى تمكنه من ابتكار لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد، وقد ضبط بحوزته مجموعة من الأدوية والحقن الطبية ومبلغ مالي بحوالي 3000 ريال". 


وأشار المتحدث الإعلامي إلى أنه تم توقيف المتهم، واتخذت بحقه الإجراءات القانونية السارية، وتم تحويله إلى النيابة العامة.

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