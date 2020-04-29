» بسبب كورونا.. طالبان تتوعد الحكومة الأفغانية بالانتقام

29 أبريل 2020 - 12:57 م

أكدت حركة طالبان أنهم ستنتقم من الحكومة الأفغانية، إذا أصيب أي من سجنائها بفيروس "كورونا" أو لقوا حتفهم بسببه.

جاء تحذير طالبان عقب إصابة 47 سجينا أفغانيا بالفيروس، حسبما نشرت " البوابة نيوز".

وكان الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني ناشد المسلحين إلقاء أسلحتهم خلال شهر رمضان، إلا أن حركة طالبان رفضت دعوة الحكومة ، مؤكدة أنه لا يوجد داع لذلك.

جدير بالذكر أن سهيل شاهين الناطق باسم حركة طالبان دون انتقد عرض الحكومة الأفغانية علي صفحته علي"تويتر" لافتا إلي أن الخلافات المستمرة بشأن عملية السلام وتأخر تبادل الأسري يعتبران هما السبب في مواصلة القتال.