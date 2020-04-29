تدوينة من "إيدي كوهين" تكشف مفاجأة عن "أم هارون"

29 أبريل 2020 - 01:19 م

أثار مسلسل أم هارون جدلا واسعا في العالم العربي، خاصة الخليج، حيث أعرب الكثيرون عن غضبهم ، وأن المسلسل يهدف إلى التطبيع مع إسرائيل.

واستدل المعارضون لبث المسلسل في الموسم الرمضاني وأنه يدعو إلى التطبيع مع اكيان الصهيوني، بما كتبه الصحفي الإسرائيلي المثير للجدل إيدي كوهين قبل بدء بث عرض المسلسل.

وأعاد نشطاء ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي نص التدوينة التي غرد بها إيدي كوهين قبيل العرص للمسلسل .

وكان كوهين قد كتب قائلا : " نطالب بإعادة أراضي اليهود الذين هجّروا من الكويت قسرا وظلما، وإعادة الجنسيات الكويتية لهم..".

العجيب أن الصحفي الإسرائيلي مهدي مجيد، كان قد ذكر أن الشخصية الحقيقية لأم هارون التي تجسدها الفنانة الكويتية حياة الفهد، هي شخصية عراقية تدعى "أم شاؤول".

وأضاف أن المرأة اليهودية التي تدعى "أم شاؤول " هي عراقية الأصل ومن مدينة البصرة، وأنها ليست كويتية كما يذكر المسلسل.

يذكر أن الفنانة الكويتية حياة الفهد تؤدي دور البطولة في أم هارون، والذي يكشف معاناة اليهود في الكويت في أربعينات القرن الماضي.



