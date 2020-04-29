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بسبب كورونا.. رئيس دولة يتوقع مجاعة في بلاده

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وكالات- الدويني فولي

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إصابات

مجاعة

هايتي

فيروس كورونا

أعلن رئيس هايتي، جوفينيل مويز، اليوم الأربعاء، أن بلاده تتوقع حدوث مجاعة حال عدم اتخاذ تدابير للتغلب على الأزمة بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.
وقال مويز، بحسب صحيفة "هايتي ليبر": "من الواضح أنه ستكون هناك مجاعة. لدينا الكثير من العاطلين عن العمل. العالم كله يشهد ركوداً، جميع الدول ستسعى لإعادة تمويل الأعمال. إذا لم نبدأ باتخاذ إجراءات للتحضير للوضع بعد انحسار فيروس كورونا، اليوم، ستكون لدينا مشاكل كثيرة".
ووعد الرئيس بتوزيع 3 آلاف جورد (ما يعادل 30.5 دولار تقريباً) على كل مواطن هايتي كمساعدة.

ووفقاً لوزارة الصحة في هايتي، فإن هناك 76 إصابة مسجلة بفيروس كورونا المستجد، وتعافى 8 أشخاص، وتوفي 6. وتم فرض حالة الطوارئ في البلاد وحظرت الفعاليات الحاشدة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، وقد تجاوزت، بحسب أحدث إحصاء، 3 ملايين شخص، توفي من بينهم أكثر من 212 ألف شخص.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، في مقدمتها دول كبيرة بإمكانياتها وبعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

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