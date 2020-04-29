  • الأربعاء 29 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر02:32 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
منشق يفجر مفاجأة عن زعيم كوريا الشمالية

منشق يفجر مفاجأة عن زعيم كوريا الشمالية

مصلحة الضرائب

الضرائب تكشف عن مفاجأة بشأن ضريبة الدخل للشركات

تدوينة من "إيدي كوهين" تكشف مفاجأة عن "أم هارون"

تدوينة من "إيدي كوهين" تكشف مفاجأة عن "أم هارون"

رئيس وزراء بريطانيا و خطيبته

بعد شفائه من "كورونا".. رئيس وزراء بريطانيا يرزق بطفل من خطيبته

مرتضى منصور

فرمان مفاجئ لمرتضى منصور

شيخ الأزهر: الفن ليس من هدفه الاحتفاء بالبلطجية واللصوص

شيخ الأزهر: الفن ليس من هدفه الاحتفاء بالبلطجية واللصوص

الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات علاج كورونا بمصر

أماش

جاستن أماش.. فلسطيني الأصل في السباق الرئاسي الأمريكي

صلاح

حقيقة رحيل "صلاح" عن صفوف "الريدز"

مراسل يظهر على الهواء مباشرة بدون بنطلون

مراسل يظهر على الهواء مباشرة بدون بنطلون

للرجال.. تخلص من مشكلة تساقط الشعر بهذه الطريقة

الصفحة الأخيرة

ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

تخلص من رائحة الفم الكريهة بهذه الطريقة

#

تخلص من "إمساك" رمضان بهذه الطريقة

#

تخلص من انتفاخ البطن بهذه الطريقة

#

تخلص من آلام اللثة بهذه الطريقة البسيطة

التوتر

تساقط الشعر

القلق

أحيانًا تكون مشكلة تساقط الشعر مؤرقة للكثير من الرجال ويلجأ الغالبية منهم إلى جميع الوصفات الطبيعية للتغلب عليها وأحيانا تنجح هذه الطرق وأحيانا تفشل فيكون الحل هو اللجوء إلى العيادات الطبية التي غالبًا ما تكون مكلفة.

يقدم هذا التقرير السبب وراء هذه الظاهرة وكيفية علاجها، حيث أشار الأطباء إلي أن الإصابة بالسكري أو داء الزهري أو الثعلبة أو عادات غذائية غير صحية.

ويمكن للرجال اتباع بعض العادات اليومية الجيدة و طرق تغذية وأطعمة مفيدة لعلاج هذه المشكلة كما يجب تدليك فروة الرأس بشكل يومي لتنشيطها.

ومن أهم هذه العادات التي يجب إتباعها:

الابتعاد عن التدخين

اتباع نظام غذائي متوازن مع الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالحديد والبروتين والغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية

شرب كميات كبيرة من الماء بشكل يومي

البعد عن التوتر والقلق

الابتعاد عن المشروبات الكحولية

تناول فيتامين أ

تناول مجموعة من الفيتامينات المتنوعة مثل  "دي  سي  هـ"

استخدام زيت الزيتون وزيت جوز الهند


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "دايت رمضان" لإنقاص 3 كيلو في أسبوع
» فرمان لرئيس دولة: الشعب بأكمله يجري اختبارات كورونا
» "فايلر" يستقر على قائمة مبدئية للأهلي بالموسم الجديد
» هل يجوز استخدام السواك والمعجون أثناء الصيام؟
» بسبب كورونا.. رئيس دولة يتوقع مجاعة في بلاده
» القوات المسلحة تواصل أعمال التطهير بمحافظتي الجيزة والسويس
» بسبب كورونا.. خطأ خطير يواجه سيارتك
» بسبب كورونا.. طالبان تتوعد الحكومة الأفغانية بالانتقام
» جامعة القاهرة تكشف حقيقة إصابة مسئول بقصر العيني بكورونا
» طفل قمامة "طلخا".. لغز الشرطة تبحث عن حله
» "كاف" يكشف حقيقة تحديد موعد لاستئناف مسابقاته

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية