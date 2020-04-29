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"فايلر" يستقر على قائمة مبدئية للأهلي بالموسم الجديد

الرياضة

فايلر
فايلر
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محمد عبد الحارس

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استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلى على القائمة المبدئية بالموسم الجديد والتي سيتوقف شكلها النهائي على الصفقات التي سيتم إبرامها طبقًا للاحتياجات الفنية.

وضمت القائمة 25 لاعبًا هم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير ومحمد هاني وحسين الشحات وأكرم توفيق وسعد سمير وياسر ابراهيم وأيمن اشرف ومحمود متولي ورامي ربيعه وعلي معلول ومحمود وحيد وحمدي فتحي وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد محمود وكريم نيدفيد وعمار حمدي ومحمود كهربا ووليد سليمان وجونيور اجايي ومحمد شريف ومروان محسن وأليو بادجي.

وحدد المدير الفني طلباته في ضم أحمد حجازي وباهر المحمدي وبديل لرمضان صبحي حال عدم إتمام التعاقد معه ومهاجم قوي بجانب استعادة أكرم توفيق ومحمد شريف وعمار حمدي وناصر ماهر.


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