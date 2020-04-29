منشق يفجر مفاجأة عن زعيم كوريا الشمالية

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عبد القادر وحيد- متابعات

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زعيم كوريا الشمالية

السير

مشنق كوري

كيم حونغ أون

في الوقت الذي تتضارب فيه الأنباء حول الحالة الصحية الحقيقية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون كشف أحد المنشقّين عن النظام  تفاصيل جديدة عن حالة الزعيم الكوري.

وبحسب ما ذكره المنشق ثاي يونغ هو، فإن ما صرح به يؤكد فرضية غياب كيم جونغ أون، عن المشهد لأسباب قاهرة، بعد التقارير الأخيرة عن تدهور حالته الصحية.

وأضاف المنشق ثاي يونغ هو، لشبكة CNN الأمريكية أن  غياب كيم عن احتفال بارز للحزب الحاكم في 15 أبريل الجاري أمر غير طبيعي، وأن كيم ليس زعيم كوريا الشمالية فحسب، بل حفيد كيم إيل سونغ، مؤسس البلاد، الذي كان الحفل مخصصًا لذكراه، لذلك فهو لن يغيب عن هذا الحفل إلا لوجود أسباب قهرية.

وعن حالته الصحية أوح المنشق الكوري أن ألما جسديا أصاب كيم، ما جعله غير قادر على السير.

يذكر أن الزعيم الكوري الشمالي لم يظهر للعلن منذ منتصف الشهر الجاري.

وتحدثت عدة تقارير عن تدهور في حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية.

بينما ذهبت تقارير أخرى إلى احتمالية وفاته وتعيين خليفة له، خاصة بعدما أرسلت الصين وفدا طبيا عاجلا إ‘لى كوريا الشمالية الخميس الماضي.


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