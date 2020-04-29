  • الأربعاء 29 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر02:32 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
منشق يفجر مفاجأة عن زعيم كوريا الشمالية

منشق يفجر مفاجأة عن زعيم كوريا الشمالية

مصلحة الضرائب

الضرائب تكشف عن مفاجأة بشأن ضريبة الدخل للشركات

تدوينة من "إيدي كوهين" تكشف مفاجأة عن "أم هارون"

تدوينة من "إيدي كوهين" تكشف مفاجأة عن "أم هارون"

رئيس وزراء بريطانيا و خطيبته

بعد شفائه من "كورونا".. رئيس وزراء بريطانيا يرزق بطفل من خطيبته

مرتضى منصور

فرمان مفاجئ لمرتضى منصور

شيخ الأزهر: الفن ليس من هدفه الاحتفاء بالبلطجية واللصوص

شيخ الأزهر: الفن ليس من هدفه الاحتفاء بالبلطجية واللصوص

الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات علاج كورونا بمصر

أماش

جاستن أماش.. فلسطيني الأصل في السباق الرئاسي الأمريكي

صلاح

حقيقة رحيل "صلاح" عن صفوف "الريدز"

مراسل يظهر على الهواء مباشرة بدون بنطلون

مراسل يظهر على الهواء مباشرة بدون بنطلون

فرمان لرئيس دولة: الشعب بأكمله يجري اختبارات كورونا

عرب وعالم

كورونا
كورونا
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

بسبب كورونا.. رئيس دولة يتوقع مجاعة في بلاده

#

167 دولة تتضامن مع نيويورك في مواجهة كورونا

#

رئيس دولة يجبر الطلاب على مشروب "يشفي من كورونا"

#

أول دولة أوروبية تفتح حدودها في ظل جائحة كورونا

اختبارات

فيروس كورونا

لوكسمبورغ

أعلنت دولة لوكسمبورج، اعتزامها إجراء اختبارات لفيروس كورونا المستجد لشعبها بالكامل، وذلك قبل نهاية شهر مايو المقبل بمعدل 20 ألف اختبار يوميًا.
ونقلت صحيفة "لوكسمبورج تايمز" عن كلود ميش وزير البحث والتعليم العالي، قوله: "سيتم إخضاع جميع سكان البلاد لهذه الاختبارات في غضون شهر".
في السياق ذاته، تمت دعوة الطلاب والمدرسين إلى أحد مراكز إجراء الفحص الـ17 في البلاد، استعدادا لإعادة فتح المدارس، الأسبوع المقبل.
من جانبه، دعا رئيس البرنامج البروفسور أولف نيرباس إلى إجراء الاختبار، مؤكدًا "إنها مساهمة مهمة نحو السماح لنا بالعيش بحرية أكبر في الأسابيع والأشهر المقبلة".
ومن المتوقع أن يكلف تنفيذ هذه الخطة 40 مليون يورو، حيث يبلغ عدد سكان الإمارة 600 ألف نسمة، وأجرت السلطات 39 ألف اختبار حتى الآن، وتم تأكيد نحو 3729 إصابة بين سكان لوكسمبورغ والعاملين عبر الحدود المرتبطين بنظامها الصحي، فيما توفي 88 شخصًا بالفيروس.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "دايت رمضان" لإنقاص 3 كيلو في أسبوع
» فرمان لرئيس دولة: الشعب بأكمله يجري اختبارات كورونا
» "فايلر" يستقر على قائمة مبدئية للأهلي بالموسم الجديد
» هل يجوز استخدام السواك والمعجون أثناء الصيام؟
» بسبب كورونا.. رئيس دولة يتوقع مجاعة في بلاده
» القوات المسلحة تواصل أعمال التطهير بمحافظتي الجيزة والسويس
» بسبب كورونا.. خطأ خطير يواجه سيارتك
» بسبب كورونا.. طالبان تتوعد الحكومة الأفغانية بالانتقام
» جامعة القاهرة تكشف حقيقة إصابة مسئول بقصر العيني بكورونا
» طفل قمامة "طلخا".. لغز الشرطة تبحث عن حله
» "كاف" يكشف حقيقة تحديد موعد لاستئناف مسابقاته

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية