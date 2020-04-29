» بسبب كورونا.. خطأ خطير يواجه سيارتك

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عبد القادر وحيد- متابعات

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كورونا

التوقف

مكابج السيارة

النادي الأوربي للسيارات

بسبب الحالة الاستثنائية التي يعيشها العالم، عقب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتأثيره على طبيعة الحياة في جميع بلدان العالم، والذي أدى إلى توقف ملايين السيارات لفترات طويلة، ما قد يتسبب في أضرار بالغة بأسطوانات المكابح والإطارات.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية حذر  نادي السيارات الأوروبي من أن توقف السيارة لفترة طويلة قد ينتج عنه تعرض أقراص المكابح للصدأ، وهو ما يعيق عملها ويقلل من كفاءتها.

وأوضح أن تعرض أقراص المكابح للصدأ  ينتج عنه عجز "تيل الفرامل" عن إحكام قبضته على أسطوانة المكابح،  ما قد يعرّض سائق السيارة للخطر.

وأشار خبراء النادي إلى أن طبقة الصدأ هذه تزول إذا تمّ الضغط على دواسة الكبح برفق أثناء السير.

كما يفضل أيضا بعد فترات التوقف الطويلة للسيارة التحقق من ضغط هواء الإطارات، الذي ينبغي التحقق منه بشكل عام مرة كل شهر على الأقل.

وفي حالة توقف السيارة لفترات من 3 إلى 6 أشهر أو أكثر ينصح خبراء السيارات عادة بأن يتم تغيير زيت المحرّك قبل إيواء المركبة، أما في حالة توقف السيارة لفترة أقل من 30 يوماً فيمكن فقط الكشف عن مستوى الزيت ودرجة لزوجته.


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