  • الأربعاء 29 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر02:34 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
منشق يفجر مفاجأة عن زعيم كوريا الشمالية

منشق يفجر مفاجأة عن زعيم كوريا الشمالية

مصلحة الضرائب

الضرائب تكشف عن مفاجأة بشأن ضريبة الدخل للشركات

تدوينة من "إيدي كوهين" تكشف مفاجأة عن "أم هارون"

تدوينة من "إيدي كوهين" تكشف مفاجأة عن "أم هارون"

رئيس وزراء بريطانيا و خطيبته

بعد شفائه من "كورونا".. رئيس وزراء بريطانيا يرزق بطفل من خطيبته

مرتضى منصور

فرمان مفاجئ لمرتضى منصور

شيخ الأزهر: الفن ليس من هدفه الاحتفاء بالبلطجية واللصوص

شيخ الأزهر: الفن ليس من هدفه الاحتفاء بالبلطجية واللصوص

الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات علاج كورونا بمصر

أماش

جاستن أماش.. فلسطيني الأصل في السباق الرئاسي الأمريكي

صلاح

حقيقة رحيل "صلاح" عن صفوف "الريدز"

مراسل يظهر على الهواء مباشرة بدون بنطلون

مراسل يظهر على الهواء مباشرة بدون بنطلون

حقيقة وقف برنامج "رامز مجنون رسمي".. "أم بي سي" ترد

الصفحة الأخيرة

رامز جلال
رامز جلال
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

تعليق ناري لرئيس "الوطنية للصحافة" على برنامج رامز جلال

#

سمير صبري يتوعد رامز جلال ويطالب بمحاكمته

#

سعر صادم لسلسة ياسمين صبري التي ظهرت بها في مقلب رامز جلال

#

نقيب الإعلاميين: رامز جلال يمارس السادية والعنف

وقف

رمضان

إم بي سي

رامز مجنون رسمي

أثار برنامج المقالب "رامز مجنون رسمى" جدلاُ واسعًا، منذ الحلقة الأولى والذى يعرض حاليا فى رمضان على قناة mbc حيث طالب البعض بضرورة وقف عرضه تماما.

وكشف المتحدث الرسمى لقناة mbc   مازن حايك عن حقيقة وقف عرض البرنامج الذى حقق نجاحا كبيرا عند عرضه.

 وقال مازن : "لا نية لوقفه وأنه يعرض على شاشات 5 قنوات ويحقق أعلى نسبة مشاهدة.

وأضاف مازن: "البرنامج حقق خلال أول يومين فقط من بدء العرض 120 مليون مشاهدة على المنصات المختلفة.

برنامج "رامز مجنون رسمى" استضاف حتى الآن غادة عادل وعلى معلول وياسمين صبرى وحسن عسيرى وأمينة خليل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "دايت رمضان" لإنقاص 3 كيلو في أسبوع
» فرمان لرئيس دولة: الشعب بأكمله يجري اختبارات كورونا
» "فايلر" يستقر على قائمة مبدئية للأهلي بالموسم الجديد
» هل يجوز استخدام السواك والمعجون أثناء الصيام؟
» بسبب كورونا.. رئيس دولة يتوقع مجاعة في بلاده
» القوات المسلحة تواصل أعمال التطهير بمحافظتي الجيزة والسويس
» بسبب كورونا.. خطأ خطير يواجه سيارتك
» بسبب كورونا.. طالبان تتوعد الحكومة الأفغانية بالانتقام
» جامعة القاهرة تكشف حقيقة إصابة مسئول بقصر العيني بكورونا
» طفل قمامة "طلخا".. لغز الشرطة تبحث عن حله
» "كاف" يكشف حقيقة تحديد موعد لاستئناف مسابقاته

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية