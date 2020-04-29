تمديد قيود السفر في ألمانيا

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أعلن وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، أن حكومة بلاده مددت اليوم الأربعاء التحذير من خطر السفر الدولي بسبب جائحة الفيروس التاجي، حتى منتصف يونيو المقبل.

وقال ماس للصحفيين في برلين:"هذا قرار كان علينا اتخاذه، لأن الوضع لم يتغير كثيرا بحيث يمكننا السماح بالسفر دون مشاكل. وكما كان معمولا به من قبل، فإن العديد من البلدان متمسكة بإجراءات الحجر الصحي، وتلتزم بتعليق الحركة الجوية الدولية، لذلك نحتاج إلى تمديد التحذير من مخاطر السفر حتى منتصف يونيو".

وأضاف، أنه حتى في سياق تخفيف القيود في عدد من البلدان"يجب أن ننطلق من حقيقة أن أسابيع أخرى ستمر حتى تطبيع الحالة في ألمانيا ودول أخرى". 

وتابع: "لذلك، لا نعتقد أنه في الأسابيع التالية على الأقل حتى 14 يونيو، يمكن استئناف الرحلات الدولية".

وأشار إلى أنه في الأسابيع الأربعة الماضية، أعادت ألمانيا 250 ألف سائح إلى البلاد، لكن برلين لن تتمكن من القيام بعملية مماثلة في الصيف المقبل، إذا لزم الأمر لذلك: "سيعتمد الكثير على كيفية تعاملنا مع الوباء، وهذا يعتمد على الجميع".

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا يوم أمس الثلاثاء، عن تسجيل 163 وفاة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 1144 إصابة خلال اليوم الماضي.

وتشير هذه الأرقام إلى عودة حالات كورونا للارتفاع مجددا، بعد أن رصد المعهد 110 وفيات و1018 إصابة في اليوم الأسبق، ضمن منحى لتراجع المعدلات استمر عدة أيام.


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