قرار رسمي بمنع رامز جلال من الظهور على أي قناة مصرية

29 أبريل 2020 - 04:51 م

قرر نقيب الإعلاميين طارق سعدة، منع ظهور الفنان رامز جلال على أي وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين تسوية أوضاعه القانونية.

وجاء في القرار أن ذلك جاء بالإشارة إلى ما ورد بتقرير المرصد الخاص بنقابة الإعلاميين بشأن الخروقات التي ينتهجها برنامج رامز مجنون رسمي لمقدمه رامز جلال على قناة "إم بي سي مصر" وبالإشارة إلى ما ورد ببيان مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ضد البرنامج، وبالإشارة إلى تضرر الكثير من المواطنين لمحتوى البرنامج سالف الذكر، حسب روسيا اليوم.

وكان المتحدث الرسمى لقناة mbc مازن حايك، قال: "لا نية لوقف البرنامج وأنه يعرض على شاشات 5 قنوات ويحقق أعلى نسبة مشاهدة".

وأضاف مازن قائلا : "البرنامج حقق خلال أول يومين فقط من بدء العرض 120 مليون مشاهدة على المنصات المختلفة.

وكانت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، أصدرت بيانا أمس، جاء فيه أنه من منطلق المسئولية الملقاة على عاتق النقابة بشأن ضبط المشهد الإعلامى بما يتناسب مع الذوق العام والأخلاق والعادات المصرية الأصيلة، ونحن فى معية شهر رمضان المعظم، فقد تابعت النقابة عن كثب ما يحدث ببرنامج المقالب لمقدمه رامز جلال والذى تخطى كل حدود الرسائل الإعلامية الهادفة والضوابط المهنية والذوق العام المصرى ورسخ للعنف وإهداره للحقوق الإنسانية.

وأضافت نقابة الإعلاميين فى بيان لها :" فبدلا من تكريم الضوابط المهنية والحقوق الإنسانية والعمل على العلو من شأنها قام المذكور بالاستهزاء والحط من قدرها الإسفاف بها على مسمع ومرأى من المشاهدين خاصة وأن مقدمه غير حاصل على تصريح بمزاولة أية أنشطة إعلامية".

وأهابت النقابة بقنوات MBC بمراعاة مشاعر المواطنين وقدسية الشهر الكريم لما يعرض على شاشتها بإعتبارها من أكبر القنوات فى الوطن العربى وكما تهيب النقابة بضيوف البرنامج بالبعد عن مثل هذه البرامج لما فى ذلك من الحط من شأنهم كونهم نجوما كلا فى مجال تخصصه.



