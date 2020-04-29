مدمرة أمريكية تفتح النار على زورق سياحي إماراتي

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محمد فضل- متابعات

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الحرس الثوري

مدمرة أمريكية

زورق سياحي

أكد قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري، اليوم الأربعاء، أنه "لا مكان للأجانب في المنطقة، داعيا إياهم لمغادرتها.

وقال تنكسيري، في تصريحات بمناسبة اليوم الوطني للخليج الفارسي: "لقد وجهنا رسالة الصداقة والسلام إلى الدول الجارة المسلمة دوما وبإمكاننا إرساء الأمن في الخليج الفارسي في ظل التعاون معا"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأعرب عن أسفه لموافقة بعض قادة دول الجوار على وجود الأجانب في المنطقة، مؤكدا أن "وجود الأجانب في المنطقة أدى إلى زعزعة الاستقرار فيها، ومنها وقوع عدة اصطدامات بحرية من ضمنها مدمرة أمريكية مع ناقلة نفط يابانية وغواصة أمريكية مع ناقلة نفط وإطلاق النار من مدمرة أمريكية نحو زورق سياحي إماراتي أدى إلى مصرع عدد من الافراد".   

وأوضح أنه "لو وقع حادث ما لهذه السفن الحربية الأجنبية التي تستخدم الوقود النووي، فان ذلك سيؤدي إلى تدمير البيئة البحرية في الخليج الفارسي لفترة 11 عاما".

وتابع قائد بحرية الحرس الثوري، أن "تواجد الأمريكيين غير المشروع في المنطقة يمكن أن يعرض أمننا للخطر، وبطبيعة الحال فاننا لا نسمح لأي سفينة حربية أجنبية بالتواجد في مياهنا الإقليمية"، مؤكدا "لا مكان لأجانب في منطقتنا ويجب عليهم مغادرتها".

وكانت القوات المسلحة الإيرانية وجهت تهديدا حادا إلى الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، مؤكدة أنها "ستتلقى صفعة أقوى من ذي قبل في حال اعتدت على المياه الإيرانية ومصالح شعبنا في مياه الخليج".


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