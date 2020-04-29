تغيير طاقم طبي بمستشفى أسيوط بعد تعدد إصابات كورونا

كشف رئيس جامعة أسيوط، الدكتور طارق الجمال، اليوم الأربعاء، عن اتخاذه عددًا من القرارات العاجلة والوقائية بالمستشفى الجامعي الرئيسي، على خلفية اكتشاف حالات متتالية من المصابين بفيروس كورونا المستجد والتي تركزت بين المتواجدين بقسم الباطنة.

وأشار رئيس جامعة أسيوط خلال بيان له، إلى أن قراراته تضمنت استبدال كافة أفراد الطاقم الطبي بالقسم من أطباء وتمريض وعمال بفريق بديل، مع إجراء كافة الفحوصات الطبية لهم وعينات المسح الطبية المتبعة عادة مع المخالطين للحالات الايجابية .

ويأتي ذلك بالإضافة إلى إخضاعهم لفترة عزل صحي، كإجراء احترازي وفق الضوابط الوقائية، التي تتبعها وزارة الصحة المصرية، طبقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية .