» الأردن يخفف قيود حظر "كورونا"

29 أبريل 2020 - 07:25 م

قرر الأردن، الأربعاء، تخفيف قيود الحظر الوقائي المفروض على المؤسسات التعليمية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، في بيان أوردته وكالة الأنباء الوطنية "بترا"، استئناف دوام الموظفين في بعض مديريات التعليم، بشكل جزئي، اعتبارًا من الخميس.

وخصت الوزارة قرار استئناف العمل على "أقسام الامتحانات والاختبارات، وشؤون الموظفين، وشؤون الطلاب، وتكنولوجيا التعليم والمعلومات، والديوان، وما تقتضيه طبيعة العمل".

ومنذ منتصف مارس الماضي، أقرت السلطات الأردنية حزمة إجراءات استثنائية، أبرزها تعليق حركة الطيران وتعليق العمل بالمؤسسات الحكومية والتعليمية، خشية تفشي فيروس كورونا.

ووفق أحدث إحصاء رسمي، سجل الأردن، 449 إصابة بفيروس كورونا، بينها 8 وفيات و351 حالة تعاف.

