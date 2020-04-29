الإعلان غدًا.. السعودية تشتري أحد أكبر الأندية الإنجليزية

29 أبريل 2020 - 08:08 م

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية، موعد الإعلان الرسمي لاستحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نادي نيوكاسل لكرة القدم.

وقال موقع “PL WORLD ” المختص في الكرة الإنجليزية نقلا عن صحيفة “shields gazette ” البريطانية: “الإعلان الرسمي لصفقة استحواذ الصندوق السعودي على نيوكاسل ربما سيكون في وقت مبكر من صباح يوم غد (الخميس)”.

وتردد أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعتزم استثمار 300 مليون جنيه إسترليني لشراء حصة بنسبة 80 بالمئة في نادي نيوكاسل.

ويجب أن تقرر رابطة الدوري الإنجليزي، ما إذا كان الصندوق الاستثماري السيادي السعودي “متوافق مع المعايير التي تتبعها البطولة” قبل منحه الضوء الأخضر للاستحواذ على النادي.

ويعد نيوكاسل من أعرق الأندية الإنجليزية، وتأسس عام 1892، واشتهر النادي دوما بارتداء القميص الأبيض والأسود، وهو الفريق الإنجليزي السابع الأكثر تتويجا بالألقاب.

ويحتل حاليا المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة جمعها من 29 مباراة.