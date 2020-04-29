أول دعوى قضائية ضد زوجة "هشام عشماوي"

29 أبريل 2020 - 08:54 م

في أول دعوى بعد إعدام الإرهابي هشام عشماوي، أقام المحامي سمير صبري دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإلزام رئيس جامعة عين شمس بإصدار قرار بإنهاء عمل زوجة الإرهابي هشام عشماوي والذي نُفذ عليه حكم الإعدام ، والتي تعمل مدرس بجامعة عين شمس .

وكانت السلطات المصرية تسلمت الإرهابي هشام العشماوى من الجيش الوطنى الليبى، والذى ترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة، ونفّذ عددًا من العمليات الإرهابية بدولتى ليبيا ومصر، والذى قام أبناء القوات المسلحة الليبية بإلقاء القبض عليه خلال حرب تحرير درنة، وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات واستكمال التحقيقات معه من قبل القوات المُسلحة الليبية.

وحملت الدعوى رقم 39845 لسنة 74 ، وطالبت بشكل مستعجل إنهاء عملها من الجامعة.