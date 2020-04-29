  • الأربعاء 29 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر10:10 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
طارق سعدة وكيل الإعلاميين

نقيب الإعلاميين: سنتخذ إجراءات جنائية ضد رامز جلال

التدخين

السمنة تزيد خطر الوفاة بـ «كورنا» والمدخنون الأقل

ننشر أسعار الدولار اليوم الأربعاء

هشام عشماوي

أول دعوى قضائية ضد زوجة "هشام عشماوي"

مفتي الجمهورية شوقي علام

مفتي الجمهورية إنذار شديد لرافضي دفن ضحايا كورونا

مشيخة الأزهر الشريف

حركة ترقيات جديدة بمشيخة الأزهر الشريف

السعودية

الإعلان غدًا.. السعودية تشتري أحد أكبر الأندية الإنجليزية

أول لقاح ضد الملاريا ينتظر إجازة هيئة الأدوية الأوروبية

تعافي 90% من مرضى كورونا بعد استخدام علاج للملاريا

واتس اب

شركة إسرائيلية تخترق حسابات مسؤولين كبار على «واتساب» (القصة الكاملة)

الإفتاء

الإفتاء تعلق على إشادة "جونسون" بمسلمي القطاع الصحي

أول دعوى قضائية ضد زوجة "هشام عشماوي"

قضايا وحوادث

هشام عشماوي
هشام عشماوي
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

أمريكا.. دعوى قضائية ضد الصين بسبب "كوورنا"

#

كورونا.. 600 طبيب فرنسي يقاضون رئيس وزرائهم

#

الاتحاد الدولي لكرة القدم يُقاضي «بلاتر» و«بلاتيني»

#

أول فيديو لاعترافات هشام عشماوي

إعدام

دعوى قضائية

جامعة

عين شمس

هشام عشماوي

في أول دعوى بعد إعدام الإرهابي هشام عشماوي، أقام المحامي سمير صبري دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإلزام رئيس جامعة عين شمس بإصدار قرار بإنهاء عمل زوجة الإرهابي هشام عشماوي والذي نُفذ عليه حكم الإعدام ، والتي تعمل مدرس بجامعة عين شمس .

وكانت السلطات المصرية تسلمت الإرهابي هشام العشماوى من الجيش الوطنى الليبى، والذى ترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة، ونفّذ عددًا من العمليات الإرهابية بدولتى ليبيا ومصر، والذى قام أبناء القوات المسلحة الليبية بإلقاء القبض عليه خلال حرب تحرير درنة، وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات واستكمال التحقيقات معه من قبل القوات المُسلحة الليبية.

وحملت الدعوى رقم 39845 لسنة 74 ، وطالبت بشكل مستعجل إنهاء عملها من الجامعة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» توفيت الزوجة بكورونا فرفض الزوج العلاج ولحق بها بعد ساعات
» فيديو.. مسئولة الصحة الإسبانية تنهار على الهواء بسبب كورونا
» إيطاليا.. قرار إلغاء الدوري يقترب
» «الضويني» أمينًا لهيئة كبار العلماء.. و«السنباطي» لأكاديمية تدريب الأئمة
» لاعب شهير يحتفل بشفاء أم جدته من كورونا
» شكوك أمريكية جديدة.. بومبيو: الصين تخفي معلومات عن كورونا
» ركود في الببع والشراء..أسعار الذهب تتراجع اليوم الأربعاء
» وفيات كورونا حول العالم تتخطى حاجز الربع مليون
» الإعلان عن نتائج تحاليل كورونا للعائدين من ميناء ضباء
» وفاة نحو 900 شخص بسبب كحول مغشوش في إيران
» الأردن يخفف قيود حظر "كورونا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:45 ص

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية