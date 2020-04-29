» وفيات كورونا حول العالم تتخطى حاجز الربع مليون

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كورونا حول العالم

تصاعدت نسبة الوفيات المسجلة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا يوما بعد يوم، حيث تخطى العدد ربع مليون شخص حول العالم.

وبحسب موقع  worldometer ، ارتفع العدد إلى 225.617 حالة، بعد تسجيل ما يقارب 28 ألف حالة وفاة أمس، بينما اقترب عدد حالات الشفاء من المليون الأول بعد تسجيل 986.622 حالة تعافٍ .

وأمس تجاوزت إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية عتبة المليون إصابة بتسجيل 1.022.259 إصابة، وتوفى 57.862 ألف حتى الآن، بينما تماثل للشفاء 139.927 ألف، بحسب إحصائيات worldometers.info.

وسجلت الإصابات حول العالم 3.105.559 إصابة، وتوفى 214.429 حالة، وتماثل للشفاء 943.542 ألف .


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