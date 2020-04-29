» فيديو.. مسئولة الصحة الإسبانية تنهار على الهواء بسبب كورونا

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سقط عدد كبير من الضحايا مخلفين وراءهم قلوبًا مقطورة وتعاطفا كبيرا من العالم، حيث بلغ عدد المصابين في إسبانيا 211 ألفا بينما وقعت 24 ألف حالة وفاة .

انهارت «فيرونيكا كاسادو» مسئولة الصحة الإسبانية أمام الكاميرا خلال تلاوتها لبيان صحفي يتضمن أسماء الأطباء والعاملين الصحيين الذين ضحوا بأرواحهم لإنقاذ مصابي كورونا .

ولأنها تعرف هذا الشعور جيدًا كطبيبة أسرية قبل توليها الصحة كانت فيرونيكا كاسادو تقرأ البيان ودمعوها تنهمر على وجنتيها مما أثار موجة كبيرة من التعاطف معها .

انتشر المقطع على مواقع التواصل بعدما نشرته صحيفة ABC وظهر تعاطف كبير مع مسئولة الصحة الإسبانية التي عبرت عن حزنها على زملائها الأطباء في الجيش الأبيض بكل عفوية .

تعتبر إسبانيا من أكثر دول العالم تأثرا بجائحة كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد حيث وصل عدد الإصابات فيها إلى 211 ألف حالة بينما وصل عدد الوفيات إلى 24 ألف وفاة .

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