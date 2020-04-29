تمديد حالة الطواريء في تونس

29 أبريل 2020 - 09:47 م

أعلنت تونس الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ في كامل أنحاء البلاد، اعتبارا من الخميس، لمدة 30 يوما.



وقالت الرئاسة التونسية في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن "الرئيس قيس سعيّد قرر تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة 30 يوما، وذلك ابتداء من يوم غد الخميس".



وسبق أن مددت تونس حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، اعتبارا من 31 يناير الماضي.



وأُعلنت حالة الطوارئ في تونس أول مرة أواخر 2015؛ إثر حادث إرهابي، ومنذ ذلك الحين تم تمديدها لعدة مرات.



وشهدت تونس، في مايو2011، أعمالا إرهابية تصاعدت في 2013، وراح ضحيتها عشرات من عناصر الأمن والعسكريين والسياح.



وتمنح حالة الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المحلات ليلا ونهارا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء، الأمر الذي يُقابل باستنكار من المنظمات الحقوقية.

