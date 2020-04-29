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الكيميائيون الطبيون يطالبون بشمولهم بحافز المناطق النائية

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ناشد الكيميائيون الطبيون بالبحر الأحمر، الرئيس عبدالفتاح السيسى، شمولهم بقرار صرف حافز المناطق النائية، لكونهم من العاملين بوزارة الصحة، وضمن أعضاء المهن الطبية طبقًا للمادة "1" من قانون 14 لسنة 2014.
ونصت المادة 12 من القانون على صرف حافز المناطق النائية لأعضاء المهن الطبية دون أن تشمل الكيميائيين والفيزيائيين والأطباء البيطريين على الرغم من أنهم ضمن أعضاء المهن الطبية، ومنذ عام 2014 رواتبهم أقل فئة فى أعضاء المهن الطبية. 
وصرحت الدكتورة أميرة حسيني، ممثل شعبة العلوم الطبية بنقابة العلميين بأن أعضاء الشعبة يطالبون أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب بتعديل قانون كادر المهن الطبية ليتم صرف بدل المناطق النائية لهم، أسوة بالأطباء البشريين وأطباء الأسنان والممرضين، لأنهم من ضمن أعضاء المهن الطبية. 
وقالت حسيني، إنهم رفعوا دعاوى قضائية بالقضاء الإداري وحصلوا على أحكام قضائية من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2020/1/4 بعدم دستورية مادة 12 من القانون لعدم شمول الكيميائيين والفيزيائيين والأطباء البيطريين على الرغم من أن هذه الفئات من أخصائيي التحاليل الطبية الذين يتعاملون مع عينات فيروس كورونا وأكثر الفئات عرضة للإصابة. 
وقال الدكتور خميس جمعة كيميائي بمديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، إن "قانون الكادر الخاص لأعضاء المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014 يخص كل أعضاء الفريق الطبى "أطباء بشريين وأسنان والصيادلة والتمريض والكيميائيين والفنيين"".
وأشار إلى أنه "نص على أن من يحصل منهم على درجة البكالوريوس ويعمل بالمناطق النائية يحصل على بدل يتراوح من 600:200 بالمائة، لكن لم يتم وضع فئات الكيميائيين ولا الفيزيائيين الطبيين ولا الطبيب البيطرى، ولذا تقدم الكيميائيون بشكاوى ورفعوا دعاوى قضائية للحصول على حافز المناطق النائية".
وتابع: "المحكمة الدستورية فى 2020 أكدت عدم دستورية المادة التى تحرم الكيميائيين من الحصول على بدل المناطق النائية لعدم شمولها على فئات الفيزيائيين والكيميائيين". 
وأضاف أن "قانون كادر المهن الطبية يتم تعديله بمجلس النواب، لذا نطالب وزارة الصحة بضم الفيزيائيين والكيميائيين له ليحصلوا على بدل المناطق النائية أسوة بالأطباء، فالفيزيائيون والكيميائيون راتبهم أقل من الفنيين وتتراوح قيمة بدل المناطق النائية من "1200 :1500 "جنيه".
وواصل: "يشعر الكيميائيون والفيزيائيون بالظلم، لأنهم الذين يجرون تحاليل مرضى فيروس كورونا بمعامل وزارة الصحة، وهم الذين يسحبون العينات من المصابين والمخالطين، كما أنهم هم من قاموا بتنفيذ حملة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي، وعلى الرغم من ذلك لا يحصلون على حقوقهم".

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