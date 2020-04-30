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فنان شهير: مضايقين ليه إني شايف مراتي مزة وبحب الناس تشوفها؟

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تامر هجرس
تامر هجرس
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أحمد عادل شعبان

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تامر هجرس

شيخ الحارة والجريئة

عبر فنان شهير عن استغرابه من انزعاج الناس بشأن تصريح قاله عن زوجته قبل سنوات .

وقال الفنان تامر هجرس في تصريحات لبرنامج "شيخ الحارة والجريئة"  إنه لا يزال يرى زوجته "مُزة" ولا يمانع أن يراها الناس ، مضيفًا: "قلت قبل كدا إن مراتي مزة ولازم أفرجها للناس ولسة عند رأيي".

وأضاف: لماذا تضايق الناس ؟ .. لم أقدم زوجتي قربانا ، كل ما في الأمر أن الكثير من الأزواج يخنقون زوجاتهم حتى تنطفيء ثم يبحثون عن زوجة أخرى .

وتابع: هذا ما قصدته أنني لا أجعل الغيرة تدمر حياتنا ولا مشكلة عندي أن نخرج سويا أنا و زوجتي ونسهر ويرانا الناس.

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