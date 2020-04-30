» نجم الأهلي يعلن ندمه على الرحيل للزمالك: يا ريتني رفضت العرض بتاعهم

30 أبريل 2020 - 07:43 ص

أكد أحمد فيليكس - مهاجم الأهلي السابق - أن انضمامه إلى نادي الزمالك أثر على إمكانية وضعه ضمن أساطير الأحمر.



وقال "فيليكس" في حوار لإذاعة "إسيمبا إف إم" الغانية: لم أبحث وأتحقق بشكل كافي حين أتاني عرض الزمالك ، كان يجب علي أن أرفضه.



وأضاف: أغلب جماهير الأهلي غاضبة بسبب انتقالي إلى الزمالك لأن هذا الأمر أثر على صورتي كأسطورة من أساطير النادي.



وتابع: جماهير الأهلي تعتبرني واحدًا من أفضل المهاجمين الأجانب الذين لعبوا في النادي لكنهم غاضبين بشدة وغضبهم هذا جعلني لا أستفيد من النادي الأهلي بعد خروجي منه.



