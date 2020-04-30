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شوبير يعلن أسماء أهم 3 أساطير في تاريخ الأهلي: صالح سليم ليس بينهم

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شوبير
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صالح سليم

ابو تريكة

شوبير

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن نتيجة استفتاء كان قد أجراه لمعرفة أهم 3 أساطير في تاريخ النادي الأهلي في ذكرى تأسيسه رقم 113 .

وحصد محمود الخطيب - رئيس الأهلي - المركز الأول في قائمة أهم الأساطير ، فيما جاء في المركز الثاني الأسطورة محمد أبو تريكة ، أما المركز الثالث فحصده حسام حسن رغم رحيله عن الأهلي وانتقاله إلى الزمالك.

وكان لافتا للنظر خلو القائمة من أسطورة الأهلي صالح سليم.

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