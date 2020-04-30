» شوبير يعلن أسماء أهم 3 أساطير في تاريخ الأهلي: صالح سليم ليس بينهم

أحمد عادل شعبان
أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن نتيجة استفتاء كان قد أجراه لمعرفة أهم 3 أساطير في تاريخ النادي الأهلي في ذكرى تأسيسه رقم 113 .
وحصد محمود الخطيب - رئيس الأهلي - المركز الأول في قائمة أهم الأساطير ، فيما جاء في المركز الثاني الأسطورة محمد أبو تريكة ، أما المركز الثالث فحصده حسام حسن رغم رحيله عن الأهلي وانتقاله إلى الزمالك.
وكان لافتا للنظر خلو القائمة من أسطورة الأهلي صالح سليم.
نتيجة إستفتاء النجم التاريخي للنادي الأهلي على مدار 113 عام ?? pic.twitter.com/1uC3iL43hJ— Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) April 29, 2020
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