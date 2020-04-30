» وائل غنيم يوجه رسالة غريبة لساويرس: معلش كلمة الحق بتزعل يا هندسة

30 أبريل 2020 - 08:57 ص

عبر الناشط وائل غنيم عن اختلافه مع رجل الأعمال نجيب ساويرس فيما يخص رأيه بشأن وقف برنامج رامز مجنون رسمي.



وقال "غنيم" لـ"ساويرس" : الأستاذ نجيب ساويرس الملياردير المصري القبطي الصعيدي ابن الأصول، شايف إن إنتاج ونشر البرامج اللي بتعلم الأطفال العنف والتعذيب والتنمر والتحرش حق من حقوق الإبداع واللي مش عاجبه يغير القناة. طبعا لأن كلهم متعودين يتمصحلوا ويكسبوا فلوس على حساب وعي الزباين.



وأضاف: الصعيدي اللي بجد يا هندسة يخاف عالشباب الصغير اللي بيتفرج بالملايين بسبب إن قطاع الإعلام دايس على قيم المجتمع طالما هيبيعوا إعلانات. ، مؤكدا أن "كلمة الحق بتزعل" حسب رأيه.