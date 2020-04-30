  • الخميس 30 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر09:57 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يتفاجأ بشبيه له ويطالب منه هذا الأمر

الرئيس عبدالفتاح السيسى

4 قرارات لـ "السيسي" جديدة .. تعرف عليها

السعودية

السعودية.. إجراء شامل على كل المواطنين بشأن كورونا

الدولار

أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

المنسي

إعلامي إماراتي يكشف أغرب ما فعله بعد مشاهدة مسلسل الاختيار

مرتضى منصور

مرتضى منصور يشتم محامي رامز جلال على الهواء .. و رد مفاجيء من الأخير

كيم جونج أون

شاهد .. ظهور زعيم كوريا الشمالية في هذا المكان بعد أنباء وفاته

ساويرس

عضمة كبيرة وهتموت .. كيف رد ساويرس على متابعة تنبأت بوفاته بـ كورونا؟

إبراهيم سعيد

مصدوم من عمل محسن صالح بالأهلي بعد السر الذي أخبرنا به ثابت البطل عنه

طارق سعدة وكيل الإعلاميين

نقيب الإعلاميين: سنتخذ إجراءات جنائية ضد رامز جلال

أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

مال وأعمال

الدولار
الدولار
Advertisements

أشرف العبساوى

أخبار متعلقة
#

أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

#

أعلى سعر صرف للدولار

#

أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك في تعاملات اليوم

#

أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

دولار

صرف

بنوك

سعر

استقر سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية بمختلف البنوك، فسجل أعلى سعر 15.70 في البنك العربي الأفريقي الدولي، فيما جاء أقل سعر بالبنك الأهلي عند 15.78 جنيه مصري.

وجاءت أسعار الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 15.69 جنيه للشراء، 15.81 جنيه للبيع، والبنك الأهلي 15.68 جنيه للشراء، 15.78 للبيع، في بنك مصر 15.68 للشراء، 15.78 للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي CIB سجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء، 15.80جنيه للبيع، وبنك الإسكندرية 15.69 للشراء، 15.79 جنيه للبيع، وبنك التعمير والإسكان سجل 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد 15.70 للشراء، 15.80 جنيه للبيع.

أما في بنك البركة سجل 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع، وفي بنك HSBC سجل 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع، وسجل في بنك الكويت الوطني 15.70 جنيه للشراء 15.80 جنيه للبيع، بنك قناة السويس سجل 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وائل غنيم يوجه رسالة غريبة لساويرس: معلش كلمة الحق بتزعل يا هندسة
» شوبير يعلن أسماء أهم 3 أساطير في تاريخ الأهلي: صالح سليم ليس بينهم
» نجم الأهلي يعلن ندمه على الرحيل للزمالك: يا ريتني رفضت العرض بتاعهم
» فنانة شهيرة: ندمانة على كل أدوار الإغراء اللي عملتها في حياتي
» فنان شهير: مضايقين ليه إني شايف مراتي مزة وبحب الناس تشوفها؟
» الكيميائيون الطبيون يطالبون بشمولهم بحافز المناطق النائية
» توفيت الزوجة بكورونا فرفض الزوج العلاج ولحق بها بعد ساعات
» فيديو.. مسئولة الصحة الإسبانية تنهار على الهواء بسبب كورونا
» إيطاليا.. قرار إلغاء الدوري يقترب
» «الضويني» أمينًا لهيئة كبار العلماء.. و«السنباطي» لأكاديمية تدريب الأئمة
» لاعب شهير يحتفل بشفاء أم جدته من كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية