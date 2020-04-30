أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

30 أبريل 2020 - 09:29 ص

استقر سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية بمختلف البنوك، فسجل أعلى سعر 15.70 في البنك العربي الأفريقي الدولي، فيما جاء أقل سعر بالبنك الأهلي عند 15.78 جنيه مصري.

وجاءت أسعار الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 15.69 جنيه للشراء، 15.81 جنيه للبيع، والبنك الأهلي 15.68 جنيه للشراء، 15.78 للبيع، في بنك مصر 15.68 للشراء، 15.78 للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي CIB سجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء، 15.80جنيه للبيع، وبنك الإسكندرية 15.69 للشراء، 15.79 جنيه للبيع، وبنك التعمير والإسكان سجل 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد 15.70 للشراء، 15.80 جنيه للبيع.

أما في بنك البركة سجل 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع، وفي بنك HSBC سجل 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع، وسجل في بنك الكويت الوطني 15.70 جنيه للشراء 15.80 جنيه للبيع، بنك قناة السويس سجل 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع.