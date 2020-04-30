السعودية.. إجراء شامل على كل المواطنين بشأن كورونا

30 أبريل 2020 - 09:45 ص

بدأت السعودية مطلع شهر مايو المقبل، مسحًا مجتمعيًا لفيروس كورونا من خلال فحص السكان في منازلهم، عبر فرق طبية تجوب الأحياء في جميع مناطق المملكة بهدف الوصول المبكر للمصابين، وتقليل فرص زيادة العدوى لمخالطيهم.









وقالت وزارة الصحة السعودية، عبر تويتر في ساعة مبكرة من اليوم الخميس، إنها "ماضية في المسح الموسع الخاص بفيروس كورونا الجديد، وذلك في جميع مناطق المملكة، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات في وقت لاحق".





ونقلت صحيفة "سبق" المحلية، عن مصادر لم تسمها قولها إن بدء الفحص المجتمعي للمواطنين والمقيمين في منازلهم سينطلق يوم الجمعة المقبل، الذي يصادف مطلع شهر أيار، ويستهدف 25 ألف شخص في مختلف مناطق البلاد.





وأوضحت الصحيفة، أن المسح المجتمعي يستهدف المواطنين والمقيمين؛ لمعرفة مدى انتشار العدوى بفيروس كورونا، ومدى تأثير قرارات الحجر عليها، بجانب كسر حلقات انتشار الفيروس بشكل مبكر للغاية.







