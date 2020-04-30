» بسبب محمد فؤاد.. عمر كمال وحمو بيكا يثيران الجدل

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محمد فؤاد

حمو بيكا

عمر كمال

أثار مطرب المهرجانات عمر كمال، جدلا واسعا، بعد نشره فيديو جديد عبر تطبيق " تيك توك " برفقة حمو بيكا لتسجيل أغنيتهما الجديدة من داخل أحد الاستوديوهات.
وظهرا فى الفيديو وهما يقومان بالتمرين وتسجيل أغنيتهما الجديدة و لكن الأمر الذى أدى إلى غضب متابعيه بسبب سرقة لحن الأغنية الذي يعود للفنان محمد فؤاد.

وجاءت تعليقات متابعيه كالاتى: ده لحن شبيه لأغنية لمحمد فؤاد، ده لحن لمحمد فؤاد قديم، اللحن مسروق من أغنية لمحمد فؤاد، كالعادة لحن مسروق للفنان محمد فؤاد


وأثارت كلمات الأغنية حيرة متابعيه لأنهم ظنوا أن الكلمات يقصد بها مطرب المهرجانات حسن شاكوش حيث كانت تعليقاتهم كالآتي: " أنت وشاكوش كنتوا حلوين جدا و شاكوش اللى ساعدك وشهرك نصيحة ارجعله تانى"، "مش هينفع الكلام اللى فى المهرجان ده عشان أنت كده تقصد شاكوش"، "الأغنية دى تقصد بيها شاكوش".


وجاء رد عمر على تلك التعليقات قائلا: "مفيش حاجة بيني وبين شاكوش وفيه شغل نازل قريب بينا "


آثار مطرب المهرجانات عمر كمال، جدلا واسعا، بعد نشره فيديو جديدا عبر تطبيق "تيك توك" برفقة حمو بيكا لتسجيل أغنيتهما الجديدة من داخل أحد الاستوديوهات.

ظهرا فى الفيديو وهما يقومون بالتمرين وتسجيل أغنيتهما الجديدة ولكن الأمر الذى أدى إلى غضب متابعيه بسبب سرقة لحن الأغنية الذي يعود للفنان محمد فؤاد.

وجاءت تعليقات متابعيه كالاتى: ده لحن شبيه لأغنية لمحمد فؤاد، ده لحن لمحمد فؤاد قديم، اللحن مسروق من أغنية لمحمد فؤاد، كالعادة لحن مسروق للفنان محمد فؤاد

وأثارت كلمات الأغنية حيرة متابعيه لأنهم ظنوا أن الكلمات يقصد بها مطرب المهرجانات حسن شاكوش حيث كانت تعليقاتهم كالآتي: "أنت وشاكوش كنتوا حلوين جدا وشاكوش اللى ساعدك وشهرك نصيحة ارجعله تانى"، "مش هينفع الكلام اللى فى المهرجان ده عشان أنت كده تقصد شاكوش". 

وجاء رد عمر على تلك التعليقات قائلا : "مفيش حاجة بيني و بين شاكوش وفيه شغل نازل قريب بينا "

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