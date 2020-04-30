تسجيل مليون حالة شفاء من فيروس كورونا حول العالم

30 أبريل 2020 - 11:06 ص

سجلت مراكز الرصد الخاصة بتتبع تطور انتشار فيروس كورونا المستجد، رقما يمكن اعتباره أول مؤشر جيد منذ انتشار الوباء قبل أشهر حول العالم.











وأشارت الأرقام إلى تسجيل أكثر من مليون و7 آلاف حالة شفاء تام لمرضى عانوا سابقا من مرض "كوفيد 19"، الذي يعتبر مؤشرا إيجابيا في خضم الكم الهائل من المؤشرات السلبية الأخرى، بحسب موقع "worldometers" المتخصص برصد انتشار فيروس كورونا في العالم.









تأتي هذه الأرقام بعد أكثر من أربعة أشهر على المحاولات والأبحاث العلمية المكثفة التي تعمل على إيجاد علاج أو لقاح لفيروس كورونا المستجد في أكثر من مكان حول العالم.









ولم يعلن رسميا حتى تاريخ اليوم، عن التوصل إلى لقاح أو علاج، بالرغم من وجود الكثير من الأبحاث السريرية التي تجري التجارب الآن على أكثر من عقار من شأنه أن يكون علاجا محتملا في المستقبل.



