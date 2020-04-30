  • الخميس 30 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر12:40 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عشماوي

جامعة عين شمس توضح موقفها من زوجة الإرهابي هشام عشماوي

شمال سيناء

شمال سيناء تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

بسمة وهبة

بسمة وهبة: انتظروا الحظر الكامل

الإبراشي

" توزيع "كراتين" رمضان فاسدة..وتعقيب ناري للإبراشي

مرتضي منصور

مرتضى منصور:" أن ببكي كل يوم"

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

أقمار صناعية تكشف تفاصيل جديدة بشأن اختفاء زعيم كوريا الشمالية

فيروس كورونا

تسجيل مليون حالة شفاء من فيروس كورونا حول العالم

علي جمعة

"إحنا مطلبناش كدا"..تصرف يغضب علي جمعة على الهواء

والدة الشيهد محمد صلاح

اللحظات الأخيرة بين "المنسي" وقناص الكتيبة 103

البابا تواضروس

تخص أسرته.."تواضروس" يكشف أسرارا خاصة عن حياته لأول مرة

بسمة وهبة: انتظروا الحظر الكامل

الحياة السياسية

بسمة وهبة
بسمة وهبة
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

بسمة وهبة:من الوطنية أن تشاهد هذا المسلسل

#

بسمة وهبة: السيسي بيضرب لنا المثل

#

محمود سعد: مش هينفع غير الحظر الكامل يا ريس

#

بسمة وهبة: ما فعله الرئيس نصر علي أهل الشر

إكسترا نيوز

بسمة وهبة

كورونا



انفعلت الإعلامية بسمة وهبة،  بسبب ما وصفته بـاستهتار بعض المواطنين مع تداعيات أزمة فيروس كورونا.


وقالت "وهبة" خلال تقديمها برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، : "أنا قلت من قبل متخافوش ولكن كونوا حذرين، ولكن الآن أقول لكم خافوا، يجب التعامل مع هذا الخطر بالعقل والالتزام".
كما 
وأضافت: "الناس لما بيجيلها الأعراض بتخبي، بالإضافة للناس اللي تخفى إصابتها اعتقادًا منهم أن المرض فضحية، وهناك حالة استهتار، الأمر يتطلب وقفة وصرخة وإنذار".

 وتابعت: "بقولكم خافوا.. الوضع مرعب ومخيف.. خافوا جدًا قبل أن تتحول مصر للوضع الذى تعانيه أمريكا الغارقة في مستنقع كورونا والوفيات والخسائر الاقتصادية لو مقررين تكملوا في نفس مشوار الاستهتار ،يبقي انتظروا الحظر الكامل و متقلوش عقاب دا حل".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بعد منعه.. جدل بين ريهام سعيد وساويرس بسبب رامز جلال
» بعد رفضه تقبيلها في رمضان..رد صادم لفنانة على كمال الشناوي
» "ماركا" تختار شعار الأهلي ضمن الأفضل عالميا
» 4 قرارات جديدة لمجلس الوزراء
» صور "البرنس" في منزل ياسمين صبري وأبو هشيمة تثير ضجة
» بسبب محمد فؤاد.. عمر كمال وحمو بيكا يثيران الجدل
» "إم بي سي" تتحدى المنتقدين:"اللي مش عاجبه رامز ميتفرجش"
» "مراتي مزة" .. تامر هجرس يثير ضجة ويتصدر جوجل
» برلماني يتقدم بطلب إحاطة لتأجيل امتحانات الثانوية العامة
» لمواجهة كورونا.. تواضروس يسمح بزواج استثنائي في الكنائس والمنازل
» مقتل 38 شخصا في حريق مستودع بكوريا الجنوبية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية