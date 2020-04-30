» فنان شهير: "شربت مخدرات وسرقت أبويا"

عقب تألق الفنان أحمد مجدي، في مسلسل "فرصة ثانية" في الموسم الرمضاني، تداول رواد مواقع التواصل بعض التصريحات السابقة لها، والتي تدل على جرأته .

عرف عن أحمد مجدي، الجرأة، وقال في لقاء قديم له في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي: "في تانية ثانوي كنت عايز ابقى صايع وابقى ليا حضور في المدرسة، لأني كنت في مدرسة ليسيه الزمالك ومكنتش محقق فيها نفسي، ولما روحت ليسيه المعادي بقيت عايز أثبت وجودي".

وأضاف: "كنت بشرب مخدرات كتير وبضرب أبويا، كانت مشكلة في البيت في البداية، والتحول حصل للأحسن لما اكتشفوا اني مبروحش الدروس وحصلت المواجهة بيني وبين أسرتي".

واختتم حديثه قائلًا: "كان فيه أثر مؤلم شوفته في ابويا وامي بسببي وكان لازم اقف في تالتة ثانوي حولت أدبي ولعبت رياضة وأخدت قرار.. لعبت تجديف سنتين وكنت موهوب جدا".