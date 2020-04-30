» ضيف "الدغيدي" يصدمها: موافق على دور مثلي وإنتاج إسرائيلي

30 أبريل 2020 - 01:24 م





أعلن الفنان تامر هجرس، موافقته على أداء شخصية "رجل مثلي" حال عرض الدور عليه، قائلا: "لو اتعرض عليا دور المثلي كنت هوافق والتمثيل تمثيل، ولازم نجسد الشخصية أيا كان وفي شخصيات إيجابية وفي سلبية ومش مهم يكون دور بطولة، المهم أنه يفرق معايا أنا كممثل في مشواري الفني".



وأضاف هجرس خلال لقائه ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مع الإعلامية إيناس الدغيدي، أن الفنان خالد الصاوي أدى الدور في فيلم عمارة يعقوبيان بطريقة مختلفة، موضحا أن التمثيل يقتضي تجسيد كل الشخصيات الإيجابية والسلبية.



وصرح هجرس، باستعداده للمشاركة في فيلم من إنتاج إسرائيلي معقبا: "إذا جاء منتج إسرائيلي وعرض عليا الشغل في عمل فني سأوافق بشرط إنتاج عمل فني مميز وتكون له رسالة قوية والهدف من الفيلم إيجابية".

