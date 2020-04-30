الإفتاء: الثقة في الدولة ثقة في أنفسنا"

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خالد عمران

حذر الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، المواطنين من الانسياق وراء الشائعات، قائلا: "أصبح هناك تحد أمامنا جميعًا، في عصر السوشيال ميديا والشائعات، وهو تحدي الالتفاف حول الثقة، لا بد أن نعيد ثقتنا في أنفسنا، معلقًا: "إعادة ثقتنا في الدولة هو ثقة في أنفسنا".

وأضاف "عمران"، خلال حواره مع برنامج "فتاوى"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، بأن مروجي الشائعات يتعمدون على مخاطبة العواطف، ويدسون سمومهم، مؤكدًا أن هدف الشائعات خبيث، ويستهدف النيل من الاستقرار، واختراق النفسيات والعقول.

 وتابع أمين الفتوى: "يجب علينا أن نتبين قبل تصديق المعلومات، وأن نحصل على المعلومات من مصادرها الأصلية".

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