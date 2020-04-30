» «سان جيرمان» بطلا للدوري الفرنسي

30 أبريل 2020 - 02:17 م

توج فريق باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي لموسم 2019 - 2020، بعد قرار إلغائه وعدم استكماله، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكشفت الصحيفة، تتويج باريس سان جيرمان باللقب رغم عدم إكمال الموسم الفرنسي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكان باريس سان جيرمان متصدرا ترتيب الدوري الفرنسي بـ 68 نقطة متفوقًا بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه فريق مارسيليا، بعد خوض 28 جولة، بل وكان نادي العاصمة يملك مباراة مؤجلة يستطيع بها زيادة فارق النقاط.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" من نظيرتها الفرنسية "ليكيب"، أن موقف الفرق التي ستهبط إلى الدرجة الثانية لم يتحدد حتى الآن.