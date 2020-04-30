موعد أذان المغرب اليوم ودعاء إفطار الرسول

يؤذن اليوم، الخميس الموافق 30 أبريل، والسابع من شهر رمضان المبارك لعام 1441 صلاة المغرب في تمام الساعة 6:32 مساء بتوقيت القاهرة، ومدة ساعات الصوم 15 ساعة و14 دقيقة.

وتكون مواقيت الصلاة اليوم السابع من شهر رمضان الهجري على النحو التالي: السحور 1:18، إمساك 3:18، الفجر 3:38، الشروق 5:13، الظهر 11:52، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:32 ، العشاء 7:56.

دعاء الرسول عند الإفطار في رمضان، هو من الأدعية المستحبة لأنه من أوقات إجابة الدعاء، كما روى ابن ماجه في "سننه" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت»، وكان من دعاء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم عند فطره: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى" .