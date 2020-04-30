  • الخميس 30 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر03:07 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
هالة زايد

عاجل.. بدء حقن المصابين بكورونا من بلازما المتعافين

مرتضى منصور

الزمالك يعلن عدم استكمال مسابقة الدورى

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يحذر من غياب هذه الأمور في المجتمع

السعودية

أول تعليق من السعودية على قرار ألمانيا تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية

فرج عامر

فرج عامر يكشف مفاجأة مدوية

مدبولى

«الأوروبي» يشيد بجهود مصر لمواجهة "كورونا"

الدكتورة آمنة نصير

"نصير": أحدي زوجات النبي كانت طيبة لدرجة السذاجة

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

اجتماع مهم بالجبلاية لحسم عودة الدورى

ارشيف

الشرطة الألمانية تداهم المساجد بعد حظر نشاط «حزب الله»

عشماوي

جامعة عين شمس توضح موقفها من زوجة الإرهابي هشام عشماوي

الافتاء تجيب: هل تستجاب دعوة العاصي؟

دين ودنيا

الافتاء
الافتاء
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

ما حكم المضمضمة والاستنشاق اثناء الصوم؟ ..الافتاء تجيب

#

هل تفسد مستحضرات التجميل الصوم؟.. الإفتاء تجيب

#

هل كورونا من علامات القيامة الكبرى؟.. الإفتاء تجيب

#

هل متوفى كورونا شهيد.. الإفتاء تجيب

دعوة

الإفتاء

عاصى

أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال "هل تستجاب دعوة العاصي؟"، وذلك خلال فتوى مسجلة له.

وأجاب شلبي، قائلًا: إنه ورد فى الحديث انه يستجاب للإنسان ما  لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، وتابع متسائلًا: فمن كان يفعل معصية ولجأ لله تعالى فهل يستجيب الله له ؟.

وتابع: أن الله تعالى قال فى كتابه الكريم {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ}، والدعاء لله سبحانه وتعالى اعتراف انه لا أحد يستجيب الدعاء الا الله سبحانه وتعالى وانه الذى نلجأ له، فممكن يستجيب الله لدعائه، ويحقق له ما يريد، مما يجعل هذا العاصي يشكر الله ويتوب اليه ويتجه أتجاه اخر تمامًا عن معصيته. 

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إنه ورد عن العلماء أن هناك حالة واحدة لا يستجيب الله تعالى فيها دعاء المظلوم.

وأوضح «عطية» خلال برنامج «كلمة السر»، أن ابن كثير خاصة ومعه العلماء قالوا إن هناك دعوة لمظلوم لا تُستجاب، منوهًا بأن هناك مظلوما يدعو ولا يستجيب الله سبحانه وتعالى له، وهو الذي تسبب في ظلم نفسه عندما رفض أمر الله ولم يكتب "حقه" الدين فأكله مدينه.

وأضاف أن ذلك لأن الله تعالى أمر بكتابة الدين فرفض الامتثال لأوامره تعالى، مستشهدًا بقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ» الآية 282 من سورة البقرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ريال مدريد يحدد رقم خيالى لبيع "رودريجيز"
» الافتاء تجيب: هل تستجاب دعوة العاصي؟
» رسالة عاجلة من وزير القوى العاملة لـ"العمال" في عيدهم
» «سان جيرمان» بطلا للدوري الفرنسي
» سر تطوع صيدلانية للعمل بمستشفى للعزل بقها
» ضيف "الدغيدي" يصدمها: موافق على دور مثلي وإنتاج إسرائيلي
» وفاة الفنان ريشي كابور بعد صراع مع المرض
» فنان شهير: "شربت مخدرات وسرقت أبويا"
» بـ فيديو على "تيك توك" مي كساب تشعل مواقع التواصل
» سر نجاة "مفيد فوزي" من مصيدة "رامز جلال "
» بعد منعه.. جدل بين ريهام سعيد وساويرس بسبب رامز جلال

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية