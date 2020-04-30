الزمالك يعلن عدم استكمال مسابقة الدورى

30 أبريل 2020 - 02:44 م

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن فريقه لن يستكمل بطولة الدوري هذا الموسم.

وأضاف "منصور"، خلال تصريحاته لبرنامج "على مسئوليتي" بقناة "صدى البلد، إن استكمال الدوري سيكون أمرًا صعبًا بعد فترة توقف استمرت نحو شهرين.

وأوضح أن الزمالك يرفض عودة الدوري نظرًا لوجود مشاكل في عقود الرعاية وجدولة المستحقات.

وأضاف: "الشركة الراعية صرفت المستحقات للأندية، وبالتالي لن تمنح الفرق أي أموال جديدة لاستكمال الموسم الحالي".