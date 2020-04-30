» "الأطباء": إصابة 90 طبيبًا ووفاة 4 بـ"كورونا"

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محمد فضل- متابعات

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الأطباء

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كورونا

أعلنت النقابة العامة لأطباء مصر، عن ارتفاع أعداد المصابين من الأطباء البشريين بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

وأضاف النقابة أن عدد الإصابات الحالي وفق الحصر المبدئي مع النقابات الفرعية، وصل إلى نحو 90 طبيبا، والعدد مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة، فيما توفي نحو 4 أطباء .

وأكدت النقابة مخاطبة وزارة الصحة بطلب واضح وهو إجراء مسح لكل أعضاء الفريق الطبي على فترات متباعدة، حتى يسهل اكتشاف المصابين مبكرا وعزلهم، ولكن للأسف هناك بعض المديرين حريصون علي الفلوس و ميزانية التحليل أكثر من الرؤية الحقيقية، فعدم التحليل لتوفير الميزانية يعني عدوى تنتقل لـ20 أو 20 فردا كم تبلغ تكلفة علاجهم بعد ذلك، حسب البيان.


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