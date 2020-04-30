معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس الغد

30 أبريل 2020 - 07:06 م

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس غد الجمعة، حيث يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود يوم الخميس طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا، على معظم الأنحاء، ويكون الطقس حار نهارًا، بارد ليلا، على جنوب وشمال الصعيد، وتظهر الشبورة في الساعات الأولى من الصباح، وتكون حركة الرياح معتدلة على معظم الأنحاء نشطة على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وتكون مثيرة للرمال والأتربة، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.





ترتفع درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت، ليكون طقس مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، بينما يكون حار على جنوب الصعيد، ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية.





وتظهر الشبورة في الساعات الأولى من الصباح إلى حد تعوق فيه الرؤية، وتكون حركة الرياح معتدلة على عظم الأنحاء نشطة على جنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية.





وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على كافة الأنحاء:





القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 16.





الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 16.





السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15.







