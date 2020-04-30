كهربا يتعمد استفزاز مرتضى منصور مع رامز جلال

30 أبريل 2020 - 07:38 م

حل لاعب النادي الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا، ضيفًا في برنامج رامز جلال "رامز مجنون رسمي" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، وأثناء تنفيذ المقلب فيه، تحدث معه رامز جلال، وتعمد الأول استفزاز المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، خلال حديثه عن النادي الأهلي.

وقال كهربا، خلال الحلقة: "أنا أهلاوي أحسن من وأنا زملكاوي.. وأنا في الأهلي حتى لو هشيل كور أفضل لي".

وأضاف محمود كهربا،:" أنا اهلاوي ومن ساعة ما روحت النادي الأهلي ملتزم بالتمارين.. أنا رجعت بيتي وهقعد في الأهلي حتى لو هشيل كور".

وتحدث "كهربا" في البرنامج، عن واقعة مباراة القمة الماضية في السوبر المصري، قائلا: "طارق حامد هو اللي شتمني أنا دخلت عليه جامد في الأول لكن لم أوجه أي سُباب له".

ووقع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع مساء اليوم الخميس والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.