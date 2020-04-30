» ارتفاع كبير في أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 30 إبريل 2020، ارتفاعًا بقيمة عشرة جنيهات، في سوق الصاغة، مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

وقال أمير رزق، عضو شعبة الذهب، إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا بالبورصات العالمية في نهاية التعاملات، الخميس، مقارنة بأسعار بدء التداول، ويقترب الارتفاع نحو 10 جنيهات للجرام الواحد، نتيجة لتغير السوق وكسب الأرباح .

وأوضح «رزق» في تصريحات صحفية، الخميس، أن أسعار الذهب سجلت 1716 دولار للأونصة عالميًا، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية 752 جنيهًا، بينما سجل «عيار18» 644 جنيهًا، فيما سجل سعر جنيه الذهب 6015 جنيهًا.