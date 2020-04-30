» طبيب يحذر النساء من حبوب منع الحمل.. ما السر

30 أبريل 2020 - 10:00 م

أكد الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، أن تناول حبوب منع الحمل يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وتؤدي إلى حدوث جلطة في وريد الساق.



وتابع خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، أن جلطات أوردة الساق موجودة لدى السيدات بنسبة أكثر نتيجة تناولهم حبوب منع الحمل.



ونصح الدكتور جمال شعبان من النساء اللاوتي يتناولن حبوب منع الحمل بضرورة متابعة قياس ضغط الدم، وفي حالة وجود ارتفاع في ضغط الدم أو وجود آلام في منطقة السمانة، يجب الذهاب سريعا إلى الطبيب حتى لا تحدث إصابة بجلطات في الأوردة العميقة.

