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الدكتور أحمد كريمة

"كريمة" ينفعل على الهواء بسبب المسجد الأقصى

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"كريمة" ينفعل على الهواء بسبب المسجد الأقصى

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الدكتور أحمد كريمة
الدكتور أحمد كريمة
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أكد الشيخ أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الحديث عن وجود المسجد الأقصى في المدينة المنورة «تخاريف».
وأضاف "كريمة" خلال لقاءه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نور النبي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الآية واضحة بقوله تعالى «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى? بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى» والمعروف أن المسجد الحرام هي مكة والمسجد الأقصى المقصود به القدس.
وأضاف أن المسجد الحرام لم يكن مسجدا ولم يكن يبني العرب مساجد وكان اسمه الكعبة فقط وبعد نبوة سيدنا محمد أصبح اسمه المسجد.
وانفعل الشيخ كريمة مطالبا بحسم الأمور وأن المسجد الأقصى معروف مكانه في القدس .

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