"كريمة" ينفعل على الهواء بسبب المسجد الأقصى

أكد الشيخ أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الحديث عن وجود المسجد الأقصى في المدينة المنورة «تخاريف».



وأضاف "كريمة" خلال لقاءه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نور النبي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الآية واضحة بقوله تعالى «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى? بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى» والمعروف أن المسجد الحرام هي مكة والمسجد الأقصى المقصود به القدس.

