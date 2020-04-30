» ماذا يفعل الحزن بقلوب النساء؟.. عميد معهد القلب يجيب

30 أبريل 2020 - 10:20 م

قال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، إن قلب المرأة رقيق المشاعر وهم أكثر عرضة لمتلازمة القلوب المنكسرة.



وتابع خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، عندما أوصانا المصطفى قال رفقا بالقوارير لأنهم يتمتعون برقة القلب.



وأضاف إن الزعل والحزن تؤدي لكسرة القلب وهو مصطلح علمي والسيدات في الثلاثينات أكثر عرضة لها بسبب وفاة أو فشل قصة حب.

