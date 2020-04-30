» كورونا.. ارتفاع الوفيات في إسرائيل إلى 222

30 أبريل 2020 - 10:50 م

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الخميس، ارتفاع وفيات كورونا إلى 222، فيما بلغت الإصابات 15 ألفا و946.



وقالت الوزارة، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إن 105 من الإصابات في حالة صحية حرجة، و79 في وضع متوسط.



وبذلك تكون إسرائيل سجلت 7 وفيات و112 إصابة بالفيروس، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

