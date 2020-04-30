  • الجمعة 01 مايو 2020
  • بتوقيت مصر03:00 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كوبري ميدان الساعة

محافظة القاهرة تكشف تفاصيل انهيار كوبري ميدان الساعة

كورونا في مصر

"الصحة" تزف بشرى سارة عن "بلازما" المتعافين من كورونا

كورونا في فرنسا

وفيات فيروس كورونا تتجاوزهذا الرقم الصادم حول العالم

علي جمعة وزاهي حواس

زاهي حواس يعتذر على الهواء لـ علي جمعة.. هذا ما قاله

السيسي

السيسي: قوى الشر لاتزال تحاول خطف هذا الوطن

كورونا

نتائج متضاربة حول استخدام «رمديسيفير» في علاج كورونا

الدكتور أحمد كريمة

"كريمة" ينفعل على الهواء بسبب المسجد الأقصى

القوات المسلحة

عاجل.. استشهاد ضابط بالجيش وإصابة آخر و8 جنود

الدقيق به الأموال

كيلو دقيق مدسوس به آلاف.. حيلة فنان شهير لوصول الزكاة لمستحقيها

الأجسام المجهولة

ماذا قال ترامب عن الأجسام المجهولة التي نشرتها «البنتاجون»؟

كورونا.. ارتفاع الوفيات في إسرائيل إلى 222

عرب وعالم

كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

127 وفاة جديدة بفيروس كورونا في تركيا

#

ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس"كورونا" في إسرائيل

#

فرنسا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 12 ألفا و 210

#

إسرائيل.. 4 وفيات بكورونا ترفع الحصيلة إلى 44

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الخميس، ارتفاع وفيات كورونا إلى 222، فيما بلغت الإصابات 15 ألفا و946.
وقالت الوزارة، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إن 105 من الإصابات في حالة صحية حرجة، و79 في وضع متوسط.
وبذلك تكون إسرائيل سجلت 7 وفيات و112 إصابة بالفيروس، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وحتى مساء الخميس، أصاب الفيروس أكثر من 3 ملايين و272 ألف شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد عن 231 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و31 ألفا، وفق موقع "وورليد متيرز" المختص برصد ضحايا الفيروس. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

اتفاقية صلح مع كورونا

فراج إسماعيل

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تفاصيل إنتاج بوابات التعقيم ضد فيروس كورونا
» الأزهر الشريف ينعى شهداء القوات المسلحة البواسل
» الولايات المتحدة تسجل ما يزيد على مليون إصابة بـ كورونا
» ألمانيا تقرر تخفيف تدابير كورونا
» إيطاليا.. 285 وفاة بكورونا ترفع الإجمالي إلى نحو 28 ألفا
» كورونا.. ارتفاع الوفيات في إسرائيل إلى 222
» ماذا يفعل الحزن بقلوب النساء؟.. عميد معهد القلب يجيب
» طبيب يحذر النساء من حبوب منع الحمل.. ما السر
» مختبر عسكري بريطاني يختبر فعالية طارد للحشرات في مقاومة كورونا
» ارتفاع كبير في أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس
» وفاة نجم رياضي شهير في ظروف غامضة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:44 ص

  • فجر

    03:44

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية