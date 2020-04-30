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الجزائر تدعو تحالف "أوبك+" للالتزام بـ"خفض الإنتاج"

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المصريون ووكالات

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دعا وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، الخميس، أعضاء تحالف "أوبك+" إلى الالتزام باتفاق خفض إنتاج النفط اعتبارا من الجمعة.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن عرقاب، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، قوله إنه "من الضروري أن تطبق جميع البلدان ضمن الاتفاق، خفض الإنتاج بالكامل والامتثال للاتفاق بنسبة مئة بالمئة".
وأضاف عرقاب، أن "أزمة كورونا كان لها تأثير شديد على سوق النفط، وأدت لتراجع كبير في الأسعار، وارتفاع في المخزون".
وأشار إلى تفاؤل منظمة "أوبك" بشأن أوضاع سوق النفط، التي ستشهد ارتفاعا في الطلب خلال الفترة المقبلة؛ بفعل استئناف النشاط الاقتصادي، وانخفاض المعروض جراء اتفاق التخفيض.
وتابع "هذا سيسمح بإعادة الاستقرار تدريحيا لسوق النفط وبالتالي ارتفاع الأسعار".
ولفت عرقاب، إلى أن "أوبك" ستواصل متابعة تطور السوق وآفاقه.
وأكد استعداد المنظمة لاتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية بالتعاون مع أعضاء تحالف "أوبك+"، الذي يضم منتجي النفط من "أوبك" والمنتجين المستقلين خارجه.
والأحد، توقع عرقاب، صعود أسعار النفط عند مستوى 40 دولارا للبرميل بحلول النصف الثاني من العام الجاري، مدفوعا بتخفيف إجراءات الإغلاق في عدة دول جراء كورونا، واتفاق تخفيض الإنتاج.
والجمعة، يشرع تحالف (أوبك+) تنفيذ اتفاق لخفض الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا لمدة شهرين، يتبعه اتفاق آخر بتقليص خفض الإنتاج إلى 8 ملايين برميل يوميا حتى نهاية 2020.
ويبدأ تنفيذ خفض ثالث في الإنتاج، بمقدار 6 ملايين برميل يوميا، أي أقل بمليوني برميل مقارنة بالاتفاق السابق له، مطلع 2021 حتى أبريل/ نيسان 2022.
والأربعاء، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة زادت دون توقعات المحللين البالغة 10.6 ملايين برميل، وارتفعت فعليا بمقدار 8.99 مليون برميل، في الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 24 أبريل/ نيسان الجاري. -

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