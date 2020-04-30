» ألمانيا تقرر تخفيف تدابير كورونا

محافظة القاهرة تكشف تفاصيل انهيار كوبري ميدان الساعة
"الصحة" تزف بشرى سارة عن "بلازما" المتعافين من كورونا
وفيات فيروس كورونا تتجاوزهذا الرقم الصادم حول العالم
زاهي حواس يعتذر على الهواء لـ علي جمعة.. هذا ما قاله
السيسي: قوى الشر لاتزال تحاول خطف هذا الوطن
نتائج متضاربة حول استخدام «رمديسيفير» في علاج كورونا
"كريمة" ينفعل على الهواء بسبب المسجد الأقصى
عاجل.. استشهاد ضابط بالجيش وإصابة آخر و8 جنود
كيلو دقيق مدسوس به آلاف.. حيلة فنان شهير لوصول الزكاة لمستحقيها
ماذا قال ترامب عن الأجسام المجهولة التي نشرتها «البنتاجون»؟
المصريون ـ متابعات
فجر
03:44
شروق
05:15
ظهر
11:57
عصر
15:35
مغرب
18:39
عشاء
20:09