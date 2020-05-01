"الداخلية" تنعى أبطال القوات المسلحة بحادث بئر العبد

01 مايو 2020 - 12:00 ص

نعت وزارة الداخلية شهداء القوات المسلحة الأبطال، الذين استشهدوا اليوم جراء إنفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، متوجهة إلى المولى عز وجل لسرعة الشفاء للمصابين.

