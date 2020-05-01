محافظة القاهرة تكشف تفاصيل انهيار كوبري ميدان الساعة

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كشفت محافظة القاهرة في بيان رسمي، أصدرته في الساعات الأولى من صباح الجمعة، عن انهيار شدة إحدى كمرات كوبري ميدان "الساعة"، بنطاق مدينة نصر ، أثناء العمل، نتيجة هبوط التربة أسفل الشدة، دون حدوث خسائر في العاملين بالموقع.
وتشير التحاليل المبدئية، وفق بيان المحافظة، إلى أن هبوط الأرض حدث بسبب تسرب المياه من أحد خطوط الصرف الصحي المارة بالقرب من موقع الشدة، ولم تحدث أي خسائر في العاملين الموجودين بالموقع، حيث تم دفع 3 من العمال الذين تواجدوا بالقرب من موقع الانهيار، وتم نقلهم إلى مستشفي التأمين الصحي ب مدينة نصر ، وتم عمل الفحوصات اللازمة لهم وخروجهم وعودتهم لموقع المشروع.
كما قامت الشركة المنفذة للكوبري برفع الشدة المنهارة وإزالة الخرسانة، لاستكمال العمل بالموقع وإنهاء المشروع طبقا للتوقيت المخطط.


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