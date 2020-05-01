مستشار بن زايد: الجزيرة لا تخاف الله

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الجزيرة

الخرطوم

عبد الخالق عبد الله

طائرة إماراتية

قال الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي إن قناة الجزيرة، لا تخاف الله، وذلك بعدما نشرته من أخبار كاذبة، عن هبوط طائرة تقل قيادات إماراتية إلى الخرطوم.

وأضاف عبد الخالق على حسابه في تويتر : " السودان يتهم قناة الجزيرة التي لا تخاف الله بالسعي لتضليل الرأي العام المحلي والدولي والإقليمي والتشكيك في مصداقية قيادة الدولة ونسج أخبار كاذبة بالتزامن مع هبوط طائرة إماراتية بقاعدة عسكرية بمطار الخرطوم في إطار مساعدات الإمارات الطبية المقدمة للسودان".

وكانت صحيفة الراكوبة السودانية قد ذكرت عن الناطق الرسمي للقوات المسلحة عميد ركن عامر محمد الحسن نفيه لما يتم تداوله عن وصول مسؤول أمني إماراتي للسودان ، قاطعا في ذات الأثناء بعدم صحة خبر منسوب لقناة الجزيرة عن نقل جنود سودانيين بواسطة طائرة إماراتية لدعم أحد أطراف الصراع في ليبيا.

وأضاف الناطق الرسمي في بيان له إن الطائرة الإماراتية هبطت بالمطار العسكري وتحمل مساعدات صحية وإنسانية واستقبلها السفير الإماراتي.

واتهم القناة بالسعي لتضليل الرأي العام المحلي والدولي والإقليمي للتشكيك في مصداقية قيادة الدولة ونواياها المحايدة تجاه الصراع في ليبيا وذلك بنسج أخبار كاذبة بالتزامن مع هبوط طائرة إماراتية بقاعدة الخرطوم العسكرية بمطار الخرطوم في إطار المساعدات التي تقدمها دولة الإمارات العربية و الحديث عن حضور مسئول أمني إماراتي و حمل الطائرة لعسكريين سودانيين لدعم أحد الفرقاء الليبيين عار من الصحة.


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